В сети опубликовали тизер сериала "Супермен и Лоис": что известно о ленте

На канале The CW обнародовали первый тизер нашумевшего сериала "Супермен и Лоис". Его сняли по известным комиксам DC. Премьера запланирована на 23 февраля 2021 года.

В главной роли появится актер Тайлер Хэклин, который сыграл самого Супермена. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, в киноленте также снимутся Битси Таллок, Джордан Эльзасс, Александр Гарфин и многие другие.

Согласно сюжету, Кларк и Лоис вернутся в Смолвиль и займутся семейным бизнесом. Но им придется уделять много времени своим сыновьям. Пара столкнется со злом и множеством проблем, которые переживают родители в современном мире.

Кадр из сериала "Супермен и Лоис" Geek Culture

Напомним, ранее на экраны с 1993 по 1997 год выходил телесериал "Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена". В течение первого сезона Кларк получает работу в "Daily Planet" и встречает Лоис Лэйн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания Warner Bros. приступила к работе над третьей частью популярного фильма "Чудо-женщина".