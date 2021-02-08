В сети опубликовали архивную фотосъемку звезд "Американского пирога" в бикини

В сети опубликовали фотосъемку главных героев известного фильма "Американский пирог" 1999 года.

Редкие кадры с фотосессии показал Telegram-канал Netfix. На снимках позировали актеры Джейсон Биггс, Элисон Ханниган, Шэннон Элизабет, Тара Рид и Мина Сувари.

Девушки позировали в кадре в мини-бикини, а главный герой Джейсон облачился в свободные плавки. Все знаменитости предстали в купальных костюмах с рисунком американского флага.

Главные герои "Американского пирога" в бикини. Telegram-канал Netfix

Фотосессия главных героев фильма "Американский пирог". Telegram-канал Netfix

Стоит отметить, что существуют всего пять спин-оффов фильма "Американский пирог". Первая кинолента была выпущена 9 июля 1999 года студией Universal Pictures. В 2020 году вышел последний фильм "Американский пирог: Девчонки рулят", где нет актеров из прошлых частей кинолент.

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