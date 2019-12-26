Главная Новости
26 декабря • обновлено в 20:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости кино

В сериале "Сваты" появится новый персонаж: о ком речь

Читать материал на украинском

В седьмом сезоне скандального сериала "Сваты" появится персонаж, которого ранее не было в проекте.

По данным портала "53news", им станет Палыч – директор сельского клуба, которого сыграет Михаил Трухин, известный по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Ивановы-Ивановы".

По предварительной информации, Палыч будет задействован в эпизоде, связанном со свадьбой Жени Ковалевой, которую играет Анна Кошмал. В сериале она выходит замуж за иностранца Джека.

Сериал "Сваты"

Сериал "Сваты"

uaportal.com

Новости
В новых "Сватах" покажут молодую Валюху и Ивана: кто их сыграет

Ожидается, что в одной из серий седьмого сезона главные герои попадут в Россию XIX века.

Михаил Трухин сыграет Палыча в "Сватах"

Михаил Трухин сыграет Палыча в "Сватах"

Кадр из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Россия
Тег
Сваты
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги