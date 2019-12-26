В сериале "Сваты" появится новый персонаж: о ком речь

В седьмом сезоне скандального сериала "Сваты" появится персонаж, которого ранее не было в проекте.

По данным портала "53news", им станет Палыч – директор сельского клуба, которого сыграет Михаил Трухин, известный по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Ивановы-Ивановы".

По предварительной информации, Палыч будет задействован в эпизоде, связанном со свадьбой Жени Ковалевой, которую играет Анна Кошмал. В сериале она выходит замуж за иностранца Джека.

Сериал "Сваты" uaportal.com

Ожидается, что в одной из серий седьмого сезона главные герои попадут в Россию XIX века.

Михаил Трухин сыграет Палыча в "Сватах" Кадр из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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