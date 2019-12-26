В сериале "Сваты" появится новый персонаж: о ком речь

В седьмом сезоне скандального сериала "Сваты" появится персонаж, которого ранее не было в проекте.
По данным портала "53news", им станет Палыч – директор сельского клуба, которого сыграет Михаил Трухин, известный по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Ивановы-Ивановы".
По предварительной информации, Палыч будет задействован в эпизоде, связанном со свадьбой Жени Ковалевой, которую играет Анна Кошмал. В сериале она выходит замуж за иностранца Джека.
Сериал "Сваты"
uaportal.com
Ожидается, что в одной из серий седьмого сезона главные герои попадут в Россию XIX века.
Михаил Трухин сыграет Палыча в "Сватах"
Кадр из видео
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В ноябре 2017 Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.
Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.
В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.
Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.
С 1 июля в Украине начали показ шестого сезона "Сватов".
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