В сериале по игре The Last Of Us снимутся звезды "Игры престолов"

В нашумевшем сериале HBO "Один из нас" по игре The Last Of Us сыграют звезды популярной киноленты "Игра престолов" Педро Паскаль и Белла Рэмси.

Так, Паскаль появится в роли главного героя Джоэла, а Рэмси – 14-летней девочки Элли. Об этом сообщает издание Variety.

Отметим, что действие игры The Last of Us разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором цивилизация была разрушена пандемией. Главного героя Джоэла нанимают для того, чтобы он вывел Элли из карантинной зоны.

Сериал снимут создатель популярного фильма "Дылда" Кантемир Балагов и режиссер ленты "Чернобыль" Крейг Мейзин. Киноленту планируют показать в таймслоте, где демонстрировали "Игру престолов".

Напомним, The Last of Us – популярная компьютерная игра, разработанная студией Naughty Dog в 2013 году. За первые три дня после релиза было продано порядка четырех миллионов копий, а совокупные продажи превысили 17 миллионов.

Педро Паскаль – чилийско-американский актер. В апреле 2014 года появился в телесериале "Игра престолов" в роли принца Оберина Мартелла, которая принесла ему всемирную известность.

Белла Рэмси – британская актриса. Лауреат детской премии BAFTA. Наиболее известна по роли Лианны Мормонт в телесериале "Игра престолов".

