В сериале "Чернобыль" от HBO заметили серьезный ляп: фотофакт

В сериале "Чернобыль" от HBO, последний эпизод которого вышел 4 июня, заметили еще один серьезный ляп.

Так, один из кадров подписан "Москва, март, 1987". Пользователи заметили, что на самом деле сцена снята в Киеве в районе станции метро "Театральная".

Многих возмутил этот факт, они даже начали обвинять сценаристов в том, что те попутали все локации. "Первый реальный эпикфейл "Чернобыля". Как по мнению творческой группы выглядит Москва в марте", – пишут они в Telegram.

Кадр с ляпом

Но были и те, кто вступился за создателей проекта. В Facebook даже появились первые мемы на эту тему.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее зрители заметили киноляп в четвертом эпизоде сериала "Чернобыль" американского канала HBO.Так, в одном из кадров можно увидеть памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции, установленный к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС в Киеве неподалеку от библиотеки имени Вернадского.

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