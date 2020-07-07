В сериале "Чернобыль" изменили суд над руководителями ЧАЭС: он был 33 года назад

7 июля 1987 года начался суд над директором Чернобыльской АЭС Виктором Брюхановым, главным инженером Николаем Фоминым и его заместителем Анатолием Дятловым. Им предъявили обвинение в проведении опасного эксперимента со множеством нарушений и халатности в работе. Этот эпизод вошел в основу финальной серии мини-сериала HBO "Чернобыль", однако был существенно изменен.

В связи с этим издание "Lime" решило рассказать, как именно сценарист кинокартины Крейг Мейзин изменил историческое событие и зачем он это сделал.

Заключительный эпизод сериала "Чернобыль" под названием "Вечная память" вышел на экраны 3 июня 2019 года. Как рассказывал сценарист Крейг Мейзин, самым большим художественным допущением в ней было участие в судебном процессе партийного деятеля Бориса Щербины и ученого Валерия Легасова.

Этот нюанс Мейзин назвал "огромной драматической вольностью", которую он был вынужден допустить, чтобы дать зрителю ответы на главные вопросы о том, что же произошло в ночь на 26 апреля 1986 года.

Стеллан Скарсгард в роли Бориса Щербины, Джаред Харрис в роли Валерия Легасова и Эмили Уотсон в роли Ульяны Хомюк. Кадр из сериала "Чернобыль" Фото – HBO

Напомним: в финальной серии есть сцена, в которой Щербина якобы заставляет судью дослушать крайне неудобный для советской власти доклад ученого Легасова одной лишь фразой "Пусть говорит". В итоге Легасов объяснил настоящую причину взрыва на ЧАЭС – операторы не смогли сохранить баланс реактивности, и реактор РБМК превратился в раскаленную бомбу. Предотвратить аварию можно было лишь нажатием кнопки "АЗ-5", тогда стержни из бора должны были погрузиться в реактор и остановить процесс.

Соответственно, допущениями стали и презентация Щербины с макетом ЧАЭС, и попытки Легасова объяснить технически детали с помощью красных и синих карточек.

Стеллан Скарсгард в роли Бориса Щербины в сериале "Чернобыль"

"Забавно, что карточки были подписаны кириллицей. Все равно никто не понимал, что там на них", – вспоминал Мейзин. Но, как отмечал сценарист, ему было крайне важно объяснить детали из реальных докладов, и рассказать зрителю правду.

Джаред Харрис в роли ученого Валерия Легасова. Кадр из сериала "Чернобыль" Фото – HBO

Показывать зрителю выступление Легасова на конференции экспертов в Вене сценарист не стал специально. По словам Мейзина, там не было героизма, ведь за ученым пристально следили. Тогда он действительно выступил с честным 5-часовым докладом, но умолчал о неисправности реактора. В итоге западная пресса назвала Легасова "первым честным советским ученым", а власти СССР были вполне этим довольны.

Не было на суде и коллеги Легасова Ульяны Хомюк. Из финальных титров сериала зрители узнали, что персонаж женщины и вовсе был вымышленным. А если точнее, то собирательным – в одном персонаже авторы сериала попытались изобразить десятки других ученых, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и расследовании ее причин.

Эмили Уотсон в роли Ульяны Хомюк. Кадр из сериала "Чернобыль"

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