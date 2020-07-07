В сериале "Чернобыль" изменили суд над руководителями ЧАЭС: он был 33 года назад
Сцена суда над руководителями ЧАЭС. Кадр из сериала "Чернобыль" (фото - HBO).
7 июля 1987 года начался суд над директором Чернобыльской АЭС Виктором Брюхановым, главным инженером Николаем Фоминым и его заместителем Анатолием Дятловым. Им предъявили обвинение в проведении опасного эксперимента со множеством нарушений и халатности в работе. Этот эпизод вошел в основу финальной серии мини-сериала HBO "Чернобыль", однако был существенно изменен.
В связи с этим издание "Lime" решило рассказать, как именно сценарист кинокартины Крейг Мейзин изменил историческое событие и зачем он это сделал.
Заключительный эпизод сериала "Чернобыль" под названием "Вечная память" вышел на экраны 3 июня 2019 года. Как рассказывал сценарист Крейг Мейзин, самым большим художественным допущением в ней было участие в судебном процессе партийного деятеля Бориса Щербины и ученого Валерия Легасова.
Этот нюанс Мейзин назвал "огромной драматической вольностью", которую он был вынужден допустить, чтобы дать зрителю ответы на главные вопросы о том, что же произошло в ночь на 26 апреля 1986 года.
Стеллан Скарсгард в роли Бориса Щербины, Джаред Харрис в роли Валерия Легасова и Эмили Уотсон в роли Ульяны Хомюк. Кадр из сериала "Чернобыль" Фото – HBO
Напомним: в финальной серии есть сцена, в которой Щербина якобы заставляет судью дослушать крайне неудобный для советской власти доклад ученого Легасова одной лишь фразой "Пусть говорит". В итоге Легасов объяснил настоящую причину взрыва на ЧАЭС – операторы не смогли сохранить баланс реактивности, и реактор РБМК превратился в раскаленную бомбу. Предотвратить аварию можно было лишь нажатием кнопки "АЗ-5", тогда стержни из бора должны были погрузиться в реактор и остановить процесс.
Соответственно, допущениями стали и презентация Щербины с макетом ЧАЭС, и попытки Легасова объяснить технически детали с помощью красных и синих карточек.
Стеллан Скарсгард в роли Бориса Щербины в сериале "Чернобыль"
"Забавно, что карточки были подписаны кириллицей. Все равно никто не понимал, что там на них", – вспоминал Мейзин. Но, как отмечал сценарист, ему было крайне важно объяснить детали из реальных докладов, и рассказать зрителю правду.
Джаред Харрис в роли ученого Валерия Легасова. Кадр из сериала "Чернобыль" Фото – HBO
Показывать зрителю выступление Легасова на конференции экспертов в Вене сценарист не стал специально. По словам Мейзина, там не было героизма, ведь за ученым пристально следили. Тогда он действительно выступил с честным 5-часовым докладом, но умолчал о неисправности реактора. В итоге западная пресса назвала Легасова "первым честным советским ученым", а власти СССР были вполне этим довольны.
Не было на суде и коллеги Легасова Ульяны Хомюк. Из финальных титров сериала зрители узнали, что персонаж женщины и вовсе был вымышленным. А если точнее, то собирательным – в одном персонаже авторы сериала попытались изобразить десятки других ученых, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и расследовании ее причин.
Эмили Уотсон в роли Ульяны Хомюк. Кадр из сериала "Чернобыль"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первая серия американского сериала "Чернобыль" от телеканала НВО вышла 6 мая 2019 года. Далее эпизоды выходили по понедельникам — всего 5 серий.
В России картину признали "фильмом о спасении шкур, а не душ".
В частности, ленту раскритиковали ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.
Позже появилось объяснение, почему Кремль так набросился на сериал HBO. Дело заключается в том, что он продемонстрировал цену лжи власти СССР, а теперь и России.