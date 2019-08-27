В России выбрали Зеленского: обнародованы впечатляющие данные. О чем речь

Сериал "Слуга народа" с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам первого полугодия 2019 года вошел в число наиболее популярных в российских онлайн-кинотеатрах.

В топ-3 иностранных сериалов вошли также "Игра престолов" и "Чернобыль". В совокупности у них более 8 млн просмотров, сообщили "Корреспонденту" в онлайн-кинотеатре Okko.

Там число просмотров иностранных сериалов в первом полугодии 2019 года выросло на 190% к аналогичному периоду 2018 года, до 19,8 млн.

Премьера последнего сезона "Игры престолов" состоялась 14 апреля, "Чернобыля" — 6 мая, третий сезон "Слуги народа", в котором главную роль играет избранный с тех пор президентом Украины Владимир Зеленский, вышел 27 марта. 24 мая "Яндекс" сообщил, что его дочерний "Кинопоиск" купил права на показ сериала и стал для него "единственной российской площадкой". Как сообщили в Megogo, со следующего дня, 25 мая, "Слуга народа" также был доступен в этом сервисе; с 28 мая он появился в Okko, уточнили в компании.

Владимир Зеленский в роли Голобородько "Слуга народа"

На "Кинопоиске" из топ-20 популярных наименований в подписке 16 приходится на сериалы и только четыре — на фильмы. В топ по просмотрам подписчиками среди сериалов с начала года вошли "Игра престолов", "Друзья" и "Теория большого взрыва", при этом "Слуга народа" в течение нескольких месяцев по просмотрам обгонял "Друзей".

В Megogo не наблюдают явного перекоса в сторону сериалов, как и смещения в пользу мобильных устройств с других платформ. В сервисе также самым быстрорастущим стал телевизионный контент, а "Слуга народа" вошел в топ-10 сериалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, полное видео первого "Вечернего Квартала" без Зеленского вызвало споры в сети.

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