В России умерла звезда сериалов "Бригада" и "Моя прекрасная няня"

Известная российская актриса Александра Назарова умерла на 80-ом году жизни в Москве.

Об этом сообщил официальный сайт Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", – сказано в сообщении.

Александра Назарова умерла ermolova

О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно. Назарова известна ролям в фильмах "А если это любовь?", "Экипаж". Также ее знают по сериалам "Бригада" и "Моя прекрасная няня".

Назарова в сериале "Моя прекрасная няня" 24СМИ

На ее счету – больше 80 ролей в фильмах и телесериалах. Также она снималась в следующих картинах: "Ночной дозор", "А если это любовь", "Принцесса на бобах". Работала над озвучкой игровых и анимационных фильмов, например, Вилли из "Утиных историй" в 90-х годах.

Александра Назарова - "На углу у Патриарших" Кинотеатр.ру

Александра Назарова - "Бригада"

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