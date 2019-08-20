В России умерла звезда сериалов "Бригада" и "Моя прекрасная няня"

Известная российская актриса Александра Назарова умерла на 80-ом году жизни в Москве.
Об этом сообщил официальный сайт Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", – сказано в сообщении.
Александра Назарова умерла
ermolova
О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно. Назарова известна ролям в фильмах "А если это любовь?", "Экипаж". Также ее знают по сериалам "Бригада" и "Моя прекрасная няня".
Назарова в сериале "Моя прекрасная няня"
24СМИ
На ее счету – больше 80 ролей в фильмах и телесериалах. Также она снималась в следующих картинах: "Ночной дозор", "А если это любовь", "Принцесса на бобах". Работала над озвучкой игровых и анимационных фильмов, например, Вилли из "Утиных историй" в 90-х годах.
Александра Назарова - "На углу у Патриарших"
Кинотеатр.ру
Александра Назарова - "Бригада"
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно умерла известная бизнес-леди, легендарный фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.