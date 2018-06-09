В России умерла знаменитая актриса

В Санкт-Петербурге на 58-м году жизни умерла известная актриса, заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая.

Об этом сообщила пресс-служба Камерного театра Малыщицкого, в котором на протяжении многих лет работала актриса. Причину смерти женщины не уточнили.

"Молодежный театр на Фонтанке и Камерный театр Малыщицкого с прискорбием сообщают о скоропостижной кончине Татьяны Малыщицкой, заслуженной артистки России, дочери и соратника известного советского и российского режиссера, педагога, основателя нескольких театров Владимира Малыщицкого", - написано в заявлении.

Татьяна Малыщицкая известна по ролям в таких сериалах, как "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Литейный" и других. Также она сыграла в фильме "Гадкие лебеди".

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