В России скончалась 45-летняя актриса из "Убойной силы"

Кино 16:38, 19.07.2020 Обновлено: 16:41, 19.07.2020

В России на 46-м году жизни скончалась от рака желудка актриса Марина Макарова.

Как сообщает "Комсомольская правда", онкологическое заболевание на четвертой стадии диагностировали у Макаровой в июне.

Коллектив Костромского камерного драматического театра выразил соболезнования на странице "ВКонтакте".

"Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить", – пишут коллеги актрисы.

Марина Макарова, помимо своей работы в театре, известна ролями в сериалах "Тайны следствия", "Убойная сила", "Фаворский", "Литейный" и других.

Марина Макарова умерла от рака
Макарова сыграла в "Убойной силе"
У Марины Макаровой диагностировали онкологию на четвертой стадии
Скрин "ВКонтакте"

Ранее OBOZREVATEL вспомнил, кто из известных украинских и российских актеров тоже столкнулся с раком и не смог его одолеть.

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