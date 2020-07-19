В России скончалась 45-летняя актриса из "Убойной силы"

У Марины Макаровой был рак желудка.

В России на 46-м году жизни скончалась от рака желудка актриса Марина Макарова.

Как сообщает "Комсомольская правда", онкологическое заболевание на четвертой стадии диагностировали у Макаровой в июне.

Коллектив Костромского камерного драматического театра выразил соболезнования на странице "ВКонтакте".

"Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить", – пишут коллеги актрисы.

Марина Макарова, помимо своей работы в театре, известна ролями в сериалах "Тайны следствия", "Убойная сила", "Фаворский", "Литейный" и других.

Марина Макарова умерла от рака

Макарова сыграла в "Убойной силе"

У Марины Макаровой диагностировали онкологию на четвертой стадии

Скрин "ВКонтакте"

Ранее OBOZREVATEL вспомнил, кто из известных украинских и российских актеров тоже столкнулся с раком и не смог его одолеть.