В России скончалась 45-летняя актриса из "Убойной силы"
У Марины Макаровой был рак желудка.
В России на 46-м году жизни скончалась от рака желудка актриса Марина Макарова.
Как сообщает "Комсомольская правда", онкологическое заболевание на четвертой стадии диагностировали у Макаровой в июне.
Коллектив Костромского камерного драматического театра выразил соболезнования на странице "ВКонтакте".
"Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить", – пишут коллеги актрисы.
Марина Макарова, помимо своей работы в театре, известна ролями в сериалах "Тайны следствия", "Убойная сила", "Фаворский", "Литейный" и других.
Марина Макарова умерла от рака
Макарова сыграла в "Убойной силе"
У Марины Макаровой диагностировали онкологию на четвертой стадии
Скрин "ВКонтакте"
Ранее OBOZREVATEL вспомнил, кто из известных украинских и российских актеров тоже столкнулся с раком и не смог его одолеть.