В России покажут новую версию "Ну, погоди": как выглядит волк из мультфильма

Российская студия "Союзмультфильм" показала, как будет выглядеть волк из легендарного мультика "Ну, погоди!" в современной версии ленты.

Так, изображение разослали актерам, участвовавшим в кастинге на озвучку персонажа, после чего его слили в сеть, пишет Telegram-канал Mash.

Авторы обновленной версии культового персонажа выбирали из 50 вариантов, включая 18 разных причесок и четырех вариации хвоста.

Кадр мультфильма "Ну, погоди!" Комсомольская правда

После публикации изображения в СМИ в "Союзмультфильме" заявили, что попавший в сеть образ Волка не окончательный.

"Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением популярной классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля", – заявила пресс-секретарь студии Марина Малыгина.

Новая версия волка из "Ну, погоди!" Telegram-канал Mash

Премьера перезапуска "Ну, погоди!" может состояться в конце лета или в начале осени 2020 года. Новый сезон будет состоять из 52 эпизодов. Главных героев, по словам разработчиков, "сделают актуальными, понятными современному поколению".

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку из десяти лучших мультфильмов СССР, которые помогут ненадолго вернуться в детство.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!