В ремейке "Мистера и миссис Смит" главного героя сыграет темнокожий рэпер

В ремейке фильма "Мистер и миссис Смит" роли персонажей, которых в оригинальной картине играли Брэд Питт и Анджелина Джоли, исполнят темнокожий рэпер Дональд Гловер и британская актриса Фиби Уоллер-Бридж.

Об этом сообщил сам Гловер на личной странице в Instagram. Отметим, что ремейк картины будет снят в формате сериала, который выйдет в 2022 году. Режиссером станет Франческа Слоун, известная по работам над "Фарго", "Стартапом" и "Первыми".

Оригинальная картина "Мистер и миссис Смит" вышла в 2005 году. По сюжету муж и жена Джон и Джейн работают втайне друг от друга заказными убийцами. Наступает момент, когда они получают заказы друг на друга.

Дональд Гловер – американский актер, режиссер, сценарист, музыкант и комик. Он стал известен как сценарист сериала "Студия 30" и актер в комедийном сериале "Сообщество". Он также озвучивал ремейк мультфильма "Король Лев". Кроме того, Гловер пишет музыку под псевдонимом Childish Gambino – в этой сфере он особенно прославился с песней This is America.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 января на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера нашумевшего сериала "Люпен".В главной роли снялся знаменитый актер Омар Си.