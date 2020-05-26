Скандал с американским продюсером Харви Вайнштейном побудил тысячи людей рассказать о приставаниях. Конечно, о старом развратнике Харви отзывались только женщины. Однако нашлись именитые мужчины, которые также не стали молчать.

Так, американский актер Джон Малкович рассказал о том, что во время учебы в театральной школе к нему приставал профессор. Боюсь себе представить, как к 19-летнему парню подкатывает лысый, жирный, 50-летний препод.

Благо, на этом все и закончилось для будущей звезды Голливуда. Малкович открыто высказал свое недовольство и поменял школу. Слава Богу, что ему не пришлось оказывать сексуальные услуги, как жертвам Харви Вайнштейна.

Остается только надеяться, что на фоне подобных скандалов все изуверы получат по заслугам. А пока предлагаю посмотреть сериал с участием Джона Малковича – "Новый Папа". Здесь актер играет новоизбранного Папу Римского – Иоанна Павла III.

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