Главная Новости
26 мая • обновлено в 11:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости кино

Диванный критик
Диванный критик
Блогер Все статьи автора

В полку униженных прибыло: еще один актер рассказал о домогательствах

5.9т

Скандал с американским продюсером Харви Вайнштейном побудил тысячи людей рассказать о приставаниях. Конечно, о старом развратнике Харви отзывались только женщины. Однако нашлись именитые мужчины, которые также не стали молчать.

Так, американский актер Джон Малкович рассказал о том, что во время учебы в театральной школе к нему приставал профессор. Боюсь себе представить, как к 19-летнему парню подкатывает лысый, жирный, 50-летний препод.

Благо, на этом все и закончилось для будущей звезды Голливуда. Малкович открыто высказал свое недовольство и поменял школу. Слава Богу, что ему не пришлось оказывать сексуальные услуги, как жертвам Харви Вайнштейна.

В полку униженных прибыло: еще один актер рассказал о домогательствах

Остается только надеяться, что на фоне подобных скандалов все изуверы получат по заслугам. А пока предлагаю посмотреть сериал с участием Джона Малковича – "Новый Папа". Здесь актер играет новоизбранного Папу Римского – Иоанна Павла III.

Смотрите лучшие сериалы на Divan.TV!

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Диванный критик Диванный критик
Тег
кино
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
3
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Кино

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 584.

    Вылечились: 7575. Умерли: 644.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 347 тысяч.

  • Ляшко назвал два условия, при которых Украина избежит второй волны COVID-19.

  • Названа болезнь, которая повышает риск смерти от коронавируса.

  • Ученые выяснили, насколько опасны мутации коронавируса.

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги