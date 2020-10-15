В новом сезоне "Корона" появятся принцесса Диана и Маргарет Тэтчер. Видео

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Кино
1,3 т.
Опубликовано тизер четвертого сезона сериала 'Корона'

Netflix представил официальный тизер четвертого сезона сериала "Корона", состоящий из десяти серий. Его премьера состоится 15 ноября.

Так, в новом сезоне появятся принцесса Диана, которую сыграет Эмма Коррин, и Маргарет Тэтчер в исполнении Джиллиан Андерсон. В ролике можно увидеть и других новых персонажей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также в сериале сыграют и известные актеры по прошлым сезонам: Тобайс Мензис (принц Филипп) и Джош О'Коннор (принц Чарльз). А для Оливии Колман (Елизавета II) и Хелены Бонэм Картер (принцесса Маргарет) четвертый сезон станет последним.

Кадр из сериала "Корона".

Отметим, сериал "Корона" выходит с 2016 года. В нем рассказывается о жизни королевской семьи с момента свадьбы Елизаветы II до настоящего времени.

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