В новом сезоне "Корона" появятся принцесса Диана и Маргарет Тэтчер. Видео

Netflix представил официальный тизер четвертого сезона сериала "Корона", состоящий из десяти серий. Его премьера состоится 15 ноября.

Так, в новом сезоне появятся принцесса Диана, которую сыграет Эмма Коррин, и Маргарет Тэтчер в исполнении Джиллиан Андерсон. В ролике можно увидеть и других новых персонажей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также в сериале сыграют и известные актеры по прошлым сезонам: Тобайс Мензис (принц Филипп) и Джош О'Коннор (принц Чарльз). А для Оливии Колман (Елизавета II) и Хелены Бонэм Картер (принцесса Маргарет) четвертый сезон станет последним.

Отметим, сериал "Корона" выходит с 2016 года. В нем рассказывается о жизни королевской семьи с момента свадьбы Елизаветы II до настоящего времени.

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