В новом фильме 'Гамлет' впервые главную роль сыграет женщина

По известной трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет" снимут фильм, в главной роли которого появится женщина. Ее сыграет популярная актриса Нуми Рапас.

Режиссером киноленты стал Али Аббаси. Съемки ленты запланированы на осень 2021 года. Об этом сообщает издание Daedline.

По словам режиссера, он решил сделать новую версию истории про Гамлета. Он хочет, чтобы фильм получился безумным.

Кроме того, сама актриса Рапас заявила, что она всегда мечтала о такой роли. Знаменитость считает, что Аббаси креативно подошел к киноленте и назвала его храбрым режиссером.

Напомним, Али Аббаси – это шведский режиссер иранского происхождения, известный благодаря фильмам "Шелли" и "На границе миров".

Нуми Рапас – шведская актриса, которая дебютировала в кино в возрасте семи лет, приняв участие в массовых сценах в шведско-исландском фильме "Тень ворона".

"Гамлет" – трагедия Уильяма Шекспира в пяти актах, одна из самых известных его пьес и одна из самых знаменитых в мировой драматургии. Написана в 1600-1601 годах. Это самая длинная пьеса Шекспира – в ней 4042 строки и 29 551 слово.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудские актеры Нуми Рапас и Том Харди снялись в фильме "Спасение животных".