В новой версии "Золушки" от Disney главным героем будет темнокожий парень

Киностудия Disney снимет новую адаптацию классической сказки о Золушке. В этот раз в центре истории окажется не девушка, а темнокожий парень из Нью-Йорка.

Об этом сообщает издание Deadline. По словам инсайдеров, главную роль сыграет 19-летний актер Чоузен Джейкобс, ставший известным после выхода хоррора "Оно". Согласно сюжету, подросток хочет создавать оригинальные сникеры, но пока вынужден работать на складе. Свой талант парень скрывает от приемного отца и двух сводных братьев. Однажды герой знакомится с Кирой, дочерью легенды NBA, и начинает бороться за свою мечту стать дизайнером кроссовок.

Кадр из фильма Sneakerella Twitter-аккаунт Disney+

К слову, помимо Джейкобса, в фильме снимутся Лекси Андервуд ("И повсюду тлеют пожары") и баскетболист, четырехкратный чемпион НБА Джон Сэлли. Проект будет называться "Sneakerella" ("Кроссолушка"), его сценарий напишут Тамара Честна, Джордж Гор II и Минди Стерн. Режиссером картины выступит Элизабет Аллен Розенбаум. Премьера ленты запланирована на следующий год.

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