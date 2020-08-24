В Москве нашли тело звезды фильма "Три толстяка" Христофорова

Российский и советский актер Борис Христофоров, известный по фильму "Три толстяка", был найден мертвым в Москве.

Ему было 89 лет. В ходе проведенного осмотра следов насильственной смерти не было выявлено, сообщил российский "Пятый канал".

Тело артиста обнаружили в его московской квартире, расположенной на Большой Пионерской улице в Москве. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают официальную причину смерти Христофорова.

Борис Христофоров, Сергей Кулагин и Евгений Моргунов в фильме "Три толстяка" gorodovoy.spb.ru

Борис Христофоров родился 1 июня 1931 года. Известность ему принесла роль в кинокартине "Три толстяка" в 1966 году, где он сыграл вместе с известными в СССР актерами Евгением Моргуновым и Алексеем Баталовым.

В картине Христофоров сыграл одного из толстяков – суровых тиранов, управлявших страной без названия.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, знаменитый британский актер Бен Кросс, который известен по ролям в фильмах "Огненные колесницы", "Звездный путь" (Star Trek) и "Царь Соломон", умер в возрасте 72 лет.