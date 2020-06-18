В легендарном мультфильме "Ну, погоди!" появятся новые герои. Фото

В известном советском мультфильме, по инициативе сочинского курорта "Роза Хутор", появятся новые герои: Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля.

Образы новых героев представила студия "Союзмультфильм", сообщает ТАСС.

Перезапуск всем известного мультфильма запланировали на осень 2020-го года в честь 50-летнего юбилея анимации "Ну, погоди!".

Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля станут не только новыми персонажами мультика: на них возложена миссия – стать символами горного курорта. При этом создатели новой анимации заявили, что главные герои будут наделены положительными чертами, например, Барсук Тим – сильный и добрый, Ежик Шу – умный и технологически подкованный, Косуля Уля – активная и веселая.

По словам председателя совета директоров "Роза Хутор" Сергея Бачина, на выбор новых героев для "Ну, погоди!" повлиял тот факт, что именно косуля, барсук и еж характерны жителями горного Причерноморья, где и расположен курорт, который стал партнером студии "Союзмультфильм".

Так будут выглядеть новые герои "Ну, погоди!"

Эхо Москвы

Так выглядят всем известные герои "Ну, погоди!", которые в этом году отпразднуют 50-летие

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярный советский мультфильм "Ну, погоди! " оказался опасным: в нем нашли харассмент.