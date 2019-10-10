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10 октября • обновлено в 13:52
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В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Двойник"

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8 октября, в кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver состоялась премьера фильма "Двойник".

Первыми ленту увидели Алена Алена, Даша Коломиец, Алена Киперман, Olimpia Whitemustache, Андрей Кише, Анастасия Даугуле, Ирина Заря, Алексей Дивеев-Церковный, Дмитрий Ступка и Полина Логунова, Игорь Посыпайко, Николай Матросов, Алекснадра Новикова, Мария Бурмака, группа ОН | ОНА и другие гости.

О фильме. Киллер Генри Броган решает поставить точку в профессиональной карьере. Но неожиданно, на его пути появляется таинственный двойник, который знает о его каждом шаге наперед ...

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Двойник"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Двойник"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Двойник"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Двойник"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Двойник"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Двойник"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Двойник"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Двойник"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Двойник"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Двойник"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Двойник"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Двойник"

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