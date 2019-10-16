В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"

15 октября в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера фильма "Дождливый день в Нью-Йорке".

Первыми новое творение Вуди Аллена оценили Катя Сильченко, Ася Мхиторян, Оксана Берг, Христя Храновская, Ирина Костюк и Сергей Созановский, Ирина Ковальчук, Ксения и Антон Шнайдер, Денис Глинин и Денис Дудко (группа Океан Эльзы), Ольга и Лев Шуровы, Александра Кучеренко, Александра Новикова, Алекс Захарчук, Наталка Карпа и другие гости.

О фильме

Он – из состоятельной семьи Нью-Йорка, она – из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы…

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