В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Віддана"

13 января в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера украинского фильма "Віддана".

Первыми ленту увидели: Юлия Санина и Валерий Бебко (The Hardkiss), "The Maneken", Лилия Пустовит , LAUD , Алексей Гладушевский, Ирина Данилевская, Виталина Ющенко, Олимпия Вайтмусташ, Ахтем Сейтаблаев, Ирма Витовская, Наталия Васько , Ирина Костюк , Сергей Созановский , Роман Луцкий, Тоня Ноябрева , Жан Грицфельд т, Кристина Сиволап , Марианна Янушевич , А леся Романова , Надежда Матвеева, Александра Новикова, Кристина Бобкова, Соломия Витвицкая и многие другие.

Фото: Вероника Монакова, Александр Яловега

Фото: Вероника Монакова, Александр Яловега

Фото: Вероника Монакова, Александр Яловега

Фото: Вероника Монакова, Александр Яловега

Фото: Вероника Монакова, Александр Яловега

Фото: Вероника Монакова, Александр Яловега

Фото: Вероника Монакова, Александр Яловега

Фото: Вероника Монакова, Александр Яловега

Фото: Вероника Монакова, Александр Яловега

Фото: Вероника Монакова, Александр Яловега

Фото: Вероника Монакова, Александр Яловега

Фото: Вероника Монакова, Александр Яловега

Фото: Вероника Монакова, Александр Яловега

Фото: Вероника Монакова, Александр Яловега

"Віддана" — историческая драма, снятая по мотивам романа "Феликс Австрия" украинской писательницы Софии Андрухович. Лента завораживает с первой секунды и переносит всех зрителей в 1868год. Во время пожара, доктор Ангер потерял жену, однако сумел спасти дочь Адель и Стефанию (дочь домашних рабочих). Он воспитывал девушек, как родных сестер, но через 25 лет границы между ними начинают стираться, а круговорот событий поглощает с головой ...

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