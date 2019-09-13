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13 сентября • обновлено в 12:24
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В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Шахрайки з Волл-стріт"

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11 сентября в кинотеатре Оскар, Gulliver состоялась гала-премьера "Шахрайки з Волл-стріт" с Дженнифер Лопес и Карди Би.

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Шахрайки з Волл-стріт"

Первыми ленту увидели Тоня Матвиенко, Кристина Бобкова, Тоня Ноябрева, Яна Клочкова, Владимир Борисенко, Илья Кваша, Елена Ева, Алексей Дивеев-Церковный, Мирослава Ульянина, Вячеслав Соломка, Сергей Рыбик, Роман Михно, Виктория Щелко и многие другие.

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Шахрайки з Волл-стріт"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Шахрайки з Волл-стріт"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Шахрайки з Волл-стріт"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Шахрайки з Волл-стріт"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Шахрайки з Волл-стріт"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Шахрайки з Волл-стріт"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Шахрайки з Волл-стріт"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Шахрайки з Волл-стріт"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Шахрайки з Волл-стріт"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Шахрайки з Волл-стріт"

О фильме:

Эти девушки абсолютно точно не гордятся своей профессией, но за их услуги весьма прилично платят. Да ещё и именно в том месте, где они работают. Речь идёт о невероятно ярких, соблазнительных, обворожительных стриптизёршах. Девушки работают в элитном стриптиз-клубе, клиентами которого являются успешные финансисты с Уолл-стрит – эти люди могут неплохо заплатить, уж поверьте. Но то, что зарабатывалось неприятным и тяжким трудом, может очень легко сгореть во время кризиса. Все сбережения девушек обесценились, и виноватыми они считают именно их клиентов-финансистов. Чтобы их проучить и забрать своё обратно, стриптизёрши построили коварный план мести своим обидчикам – эти женщины не только красивы, а и невероятно умны и коварны. Вы и не заметите, как Ваш банковский счёт опустеет.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Шахрайки з Волл-стріт" стартовал с 12 августа.

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