В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Падение американской империи"

24 июля в кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьера криминальной комедии оскароносного Дени Аркана – "Падение американской империи".

Первыми ленту увидели: Alyona Alyona, Анита Луценко, Ирма Витовская, Соломия Витвицкая, Сергей Никитюк, Анна Жижа, Владимир Бебешко, Игорь Кондратюк, Алексей Залевский, Оксана Гутцайт, Наталия Васько, Константин Грубич, Анна Добрыднева, Дмитрий Горовенко, Никита Вакулюк, Мила Нитич, Алекс Захарчук, Вячеслав Соломка и многие другие.

Фото: Пресс-служба кинотеатра "Оскар"

Фото: Пресс-служба кинотеатра "Оскар"

Фото: Пресс-служба кинотеатра "Оскар"

Фото: Пресс-служба кинотеатра "Оскар"

Фото: Пресс-служба кинотеатра "Оскар"

Фото: Пресс-служба кинотеатра "Оскар"

Фото: Пресс-служба кинотеатра "Оскар"

Фото: Пресс-служба кинотеатра "Оскар"

Фото: Пресс-служба кинотеатра "Оскар"

О фильме:

Скромняга Пьер-Поль, обладатель ученой степени, вынужден подрабатывать курьером. В один прекрасный день, доставляя очередную посылку, он первым оказывается на месте преступления и становится обладателем миллионного куша. Искушение решить все житейские проблемы велико. И пока он размышляет вернуть или присвоить огромную сумму наличных, его начинают преследовать бандиты, а полиция не спускает с него глаз. Спасаясь и от тех, и от других, интеллектуал Пьер-Поль встречает роковую красотку.

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Падение американской империи" стартует с 25 июля.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!