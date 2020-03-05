В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера комедии "Свидание в Вегасе"

3 марта в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась премьера романтической комедии "Свидание в Вегасе".

Среди гостей допремьерного показа : Екатерина Осадчая , Maruv, Мишель Андраде, Владимир Остапчук, Павел Зибров, Виталина Ющенко, Михаил Ясинский, Олег Собчук, Марина Дьяконенко, Никита Бычков-Андриевский, Богдан Юсипчук, VovaZIL’Vova, Мария Виноградова, Александр Прохоров, Вероника Ясинская, Мила Еремеева, Диана Глостер, Анна Носок, Вячеслав Соломка, Лилия Киш, Виктория Щелко и многие други е.

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

О фильме:

Артем будто создан для работы в рекламном агентстве. Он знает как найти подход к каждому клиенту. Конечно же, такой талант ценят на работе. Именно поэтому, Артем получил важное задание — подписать контракт в Лас-Вегасе. Так парень оказался на борту самолёта, где, познакомился с Оксаной. Как оказалось, она тоже работает рекламным агентом и летит к тому же клиенту, что и Артем.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров фильм "Свидание в Вегасе" стартует с 5 марта 2020г.

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