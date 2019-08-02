В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Паразиты"

31 июля в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера южнокорейского триллера "Паразиты" – лауреата "Золотой пальмовой ветви" на Каннском кинофестивале, 2019.

Первыми ленту увидели: Юрий Бардаш, Сергей Лещенко, Анастасия Топольская, Артём Пивоваров, Денис Глинин (Океан Ельзи), Зоя Литвин,Анатолий Анатолич, Римма Зюбина,Антонина Ноябрева, Виктория Батуи, Олимпия Вайтмусташ, Александр Смирнов, Мирослав Кувалдин, Анастасия Даугуле, Игорь Тарнопольский, Мирослава Ульянина, Монро и многие другие.

О фильме:

У семьи четырех безработных мрачные жизненные перспективы. Ситуация меняется, когда старшему сыну предлагают высокооплачиваемую подработку репетитором. С помощью сестры он делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошный особняк богатого бизнесмена. Произведя хорошее впечатление, старший сын узнаёт о ещё одной открытой вакансии, и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Паразиты" стартует с 1 августа.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!