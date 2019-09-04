В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Куда ты пропала, Бернадетт"

3 сентября в кинотеатре "Оскар", Gulliver состоялась гала-премьера комедийного детектива с Кейт Бланшетт в главной роли – "Куда ты пропала, Бернадетт".

Первыми ленту увидели: Анатолий Анатолич, Алёна Лавренюк, Вероника Ясинская, Оксана Берг, Никита Вакулюк, Андрей Кише, Анастасия Даугуле, Сергей Костецкий, Андрей Ковалев (Brunettes Shoot Blondes), Данила Подольський, Эмма Ди и многие другие.

О фильме:

Бернадетт Фокс когда-то должна была стать одним из самых лучших и самых интересных архитекторов Америки. Годы шли, и приоритеты женщины поменялись – последние двадцать лет она больше своего внимания уделяет семье. Сейчас Бернадетт живёт с успешным мужем и дочерью в нелюбимом городе Сиэттле. У неё есть всё, что нужно для комфортной жизни: любящая семья, уютный дом, средства. Но всё равно женщину нельзя назвать счастливой – и всё из-за того, что она не может найти себя. С этой целью Бернадетт готова пойти на отчаянный шаг – сбежать из дому, чтобы отправиться на проект в Антарктиду. Она знает, что готовилась к этому приключению всю жизнь, чтобы перезапустить её в нужный момент.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Куда ты пропала, Бернадетт" стартует с 5 августа.

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