В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Колдунья"

17 октября в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась гала премьера долгожданного продолжения Maleficent от Disney - "Чаклунка. Повелителька темряви".

Первыми фильм увидели Ольга Сумская, которая уже второй раз подряд дублирует Анджелину Джоли, Елизавета Юрушева, Елена Ющенко, Андре Тан, Анна Лобарева, Ольга Шурова, Артем Пивоваров, Анна Завальская, Дмитрий Ступка и Полина Логунова, Яна Алтухова, Снежана Егорова, Даша Коломиец, Александра Новикова, Богдан Юсыпчук, Диана Глостер, Constantine, Любомир Левицкий, Мария Бурмака, Геннадий Попенко, Алексей Дивеев-Церковный, Илья Кваша, Вова Борисенко и другие гости.

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

За пультом был DJ Solo, воспитанник Влада Фисуна и один из перспективнейших молодых диджеев Украины.

О фильме

Потрясающая фэнтези-история продолжится! Сиквел мирового кассового хита 2014 рассказывает о сложной взаимосвязи между темной колдуньей и ее крестницей, будущей королевой, которая вот-вот выйдет замуж. В обновленной истории найдется место для новых союзников и темных противников, которые сойдутся в борьбе за волшебный мир!

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