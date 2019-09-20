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20 сентября • обновлено в 09:55
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В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Фокстер и Макс"

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18 сентября в кинотеатре Оскар, Gulliver состоялась гала-премьеру украинского приключенческого фильма – "Фокстер и Макс" с актерским составом и съемочной группой фильма.

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Фокстер и Макс"

Первыми ленту увидели Снежана Егорова, Alyona Alyona, Евгений Нищук, Олег Михайлюта, группа Скай, Андрей Алферов, Sonya Kay, Алена Лавренюк, Евгений Янович, Роман Грищук, Алексей Тритенко и многие другие.

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Фокстер и Макс"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Фокстер и Макс"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Фокстер и Макс"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Фокстер и Макс"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Фокстер и Макс"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Фокстер и Макс"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Фокстер и Макс"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Фокстер и Макс"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Фокстер и Макс"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Фокстер и Макс"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Фокстер и Макс"

О фильме:

Каждый нормальный подросток в наше время мечтает о суперсилах. Вот и Макс, которому двенадцать лет, всегда хотел уметь за себя постоять с помощью сверхспособностей. Парень терпит постоянные издевательства и насмешки в школе, что явно не приносит ему много радости. И вот однажды Макс сбежал с дому и спрятался под мостом, где нашёл странный балончик с нано-краской. Парень решил воплотить свою мечту в жизнь – и нарисовал граффити собаки. Пёс ожил и превратился в наноробота с невероятными возможностями. Макс назвал его Фокстер. Его питомец как может помогать хозяину в разных делах, так и привносит большую опасность в жизнь школьника. За нанороботом охотится опасный преступник, который очень хочет заполучить такую технологию. Теперь и Макс должен позаботиться о Фокстере.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Фокстер и Макс" стартовал с 19 сентября.

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