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В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Angry birds 2"

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7 августа в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера анимационной комедии – "Angry birds в кино 2".

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Angry birds 2"

Первыми ленту увидели: Евгений Кошевой, Тарас Тополя, Alyosha, Соня Плакидюк, Ричард Горн, Степан Казанин, Анатолий Анатолич, Полина Неня, Елена Бурба, Евгений Капорин, On I Ona, Ирина Костюк, Иван Пилипец и многие другие.

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Angry birds 2"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Angry birds 2"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Angry birds 2"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Angry birds 2"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Angry birds 2"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Angry birds 2"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Angry birds 2"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Angry birds 2"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Angry birds 2"

О фильме:

Вот уже сколько лет длится противостояние птиц и голодных зелёных свиней. Это назвали священной войной. Ничто в их отношениях не предвещало улучшения – но на горизонте нашли третий остров. Предводительница жителей той земли Зета устала жить в постоянном холоде и теперь мечтает, чтобы на двух других островах тоже почувствовали замерзание. Она начинает атаку на дальних соседей, которые привыкли к теплому климату. Чтобы противостоять этой новой опасности, заклятые враги птицы и свиньи должны объединить усилия и вместе побороть Зету. Никто не хочет забывать старые обиды, но для собственного будущего можно немного и поработать в команде.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Angry birds в кино 2" стартует с 8 августа.

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