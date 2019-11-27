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29 ноября • обновлено в 12:21
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В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Аббатство Даунтон"

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26 ноября в премьерном кинотеатре Оскар, Gulliver при поддержке Vogue UA состоялась изысканная премьера фильма "Аббатство Даунтон", снятого по мотивам одноименного культового сериала. Интриги, тонкий юмор и великолепие английской аристократии в кино с 28 ноября.

Партнеры премьеры: Penhaligon's, Collistar, ювелирный дом KIMBERLI. Напиток вечера: Hendrix.

Первыми картину посмотрели Ирина Данилевская, Санта Димополус, Сергей Лещенко, Алена Масюткина, Ирина Заря, Алекс Захарчук, Олимпия Вайтмусташ, Злата Митчелл, Александра Новикова, Яна Кензировская, Ирина Пикалова, Павел Сушко и другие гости.

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Аббатство Даунтон"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Аббатство Даунтон"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Аббатство Даунтон"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Аббатство Даунтон"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Аббатство Даунтон"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Аббатство Даунтон"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Аббатство Даунтон"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Аббатство Даунтон"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Аббатство Даунтон"

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