В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Аббатство Даунтон"

26 ноября в премьерном кинотеатре Оскар, Gulliver при поддержке Vogue UA состоялась изысканная премьера фильма "Аббатство Даунтон", снятого по мотивам одноименного культового сериала. Интриги, тонкий юмор и великолепие английской аристократии в кино с 28 ноября.

Партнеры премьеры: Penhaligon's, Collistar, ювелирный дом KIMBERLI. Напиток вечера: Hendrix.

Первыми картину посмотрели Ирина Данилевская, Санта Димополус, Сергей Лещенко, Алена Масюткина, Ирина Заря, Алекс Захарчук, Олимпия Вайтмусташ, Злата Митчелл, Александра Новикова, Яна Кензировская, Ирина Пикалова, Павел Сушко и другие гости.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!