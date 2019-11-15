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15 ноября • обновлено в 09:59
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В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Ангелы Чарли"

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13 ноября в кинотеатре "ОСКАР" ТРЦ Gulliver состоялась премьера долгожданного фильма "Ангелы Чарли" - история нового поколения волшебных и опасных шпионок, которые работают на загадочного босса Чарли.

Первыми фильм посмотрели Дядя Жора, Соломия Витвицкая, Алексей Душка, Полина Логунова и Дмитрий Ступка, Руслан Багинский, Елена Бурба, Олимпия Вайтмусташ, Ирина Заря, Наталка Карпа, Злата Митрчелл, Юля Фреймут, Иванна Онофрийчук, Ирина Вицуп, Александра Новикова, Мери Фуртас, Марина Кальна, Яна Кензіровська, Міра Марчук, Діана Глостер, Монро, Алекс Захарчук и другие гости.

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Ангелы Чарли"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Ангелы Чарли"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Ангелы Чарли"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Ангелы Чарли"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Ангелы Чарли"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Ангелы Чарли"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Ангелы Чарли"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Ангелы Чарли"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Ангелы Чарли"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Ангелы Чарли"

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