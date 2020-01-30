В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма"Маленькие женщины"

28 января в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера романтического фильма "Маленькие женщины".

Первыми ленту увидели: Алина Паш, Санта Димопулос, Анна Андрес , Виталина Ющенко, Тоня Ноябрева, Анатолий Анатолич, Филипп Власов, Елена Бурба, Жан Грицфельдт, Яна Клочкова, Ол и мпия Вайтмусташ, Виктория Батуи, Ирина Заря, Анастасия Заря, Анна Браженко, Алекс Захарчук, Анастасия Даугуле, Наталия Васько, Злата Митчелл и многие другие.

Фото: Кирилл Авраменко, Юрий Яцкулич, Юрий Строкань

Фото: Кирилл Авраменко, Юрий Яцкулич, Юрий Строкань

Фото: Кирилл Авраменко, Юрий Яцкулич, Юрий Строкань

Фото: Кирилл Авраменко, Юрий Яцкулич, Юрий Строкань

Фото: Кирилл Авраменко, Юрий Яцкулич, Юрий Строкань

Фото: Кирилл Авраменко, Юрий Яцкулич, Юрий Строкань

Фото: Кирилл Авраменко, Юрий Яцкулич, Юрий Строкань

Фото: Кирилл Авраменко, Юрий Яцкулич, Юрий Строкань

Фото: Кирилл Авраменко, Юрий Яцкулич, Юрий Строкань

О фильме :

"Маленькие женщины — это романтическая история о четырех прекрасных сестрах. Они очень разные, но наиболее всего отличается Джо. Девушка терпеть не может стереотипы и хочет достигнуть всего сама. Главная цель — сделать все для того, чтобы ее пьесы ставили на больших театральных сценах.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Маленькие женщины" стартует 30 января 2020г.

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