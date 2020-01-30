Главная Новости
30 января • обновлено в 11:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости кино

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма"Маленькие женщины"

510
Читать материал на украинском

28 января в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера романтического фильма "Маленькие женщины".

Первыми ленту увидели: Алина Паш, Санта Димопулос, Анна Андрес , Виталина Ющенко, Тоня Ноябрева, Анатолий Анатолич, Филипп Власов, Елена Бурба, Жан Грицфельдт, Яна Клочкова, Ол и мпия Вайтмусташ, Виктория Батуи, Ирина Заря, Анастасия Заря, Анна Браженко, Алекс Захарчук, Анастасия Даугуле, Наталия Васько, Злата Митчелл и многие другие.

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма"Маленькие женщины"

Фото: Кирилл Авраменко, Юрий Яцкулич, Юрий Строкань

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма"Маленькие женщины"

Фото: Кирилл Авраменко, Юрий Яцкулич, Юрий Строкань

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма"Маленькие женщины"

Фото: Кирилл Авраменко, Юрий Яцкулич, Юрий Строкань

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма"Маленькие женщины"

Фото: Кирилл Авраменко, Юрий Яцкулич, Юрий Строкань

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма"Маленькие женщины"

Фото: Кирилл Авраменко, Юрий Яцкулич, Юрий Строкань

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма"Маленькие женщины"

Фото: Кирилл Авраменко, Юрий Яцкулич, Юрий Строкань

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма"Маленькие женщины"

Фото: Кирилл Авраменко, Юрий Яцкулич, Юрий Строкань

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма"Маленькие женщины"

Фото: Кирилл Авраменко, Юрий Яцкулич, Юрий Строкань

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма"Маленькие женщины"

Фото: Кирилл Авраменко, Юрий Яцкулич, Юрий Строкань

О фильме :

"Маленькие женщины — это романтическая история о четырех прекрасных сестрах. Они очень разные, но наиболее всего отличается Джо. Девушка терпеть не может стереотипы и хочет достигнуть всего сама. Главная цель — сделать все для того, чтобы ее пьесы ставили на больших театральных сценах.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Маленькие женщины" стартует 30 января 2020г.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги