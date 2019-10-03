В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма "Джокер"

1 октября, в новом кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Smart Plaza Polytech состоялась гала-премьера фильма "Джокер".

Первыми ленту увидели Даша Трегубова, Ахтем Сеитаблаев, Олег Михайлюта, Никита Добрынин, Алексей Дивеев-Церковный, Анатолий Анатолич с женой Юлией, Денис Глинин (группа ОЭ), Елена Бурба, Александр Кривошапко, Анна Завальская, Дмитрий Ступка и Полина Логунова, Илья Кваша, Ирина Костюк и Сергей Созановский, Соломия Витвицкая, Александра Новикова, Игорь Посыпайко, Мария Бурмака, Анна Добрыднева, группа ОН | ОНА, Александра Кучеренко, Алла Мартынюк и другие гости.

Готэм, 80-е годы прошлого века. Перед нами Артур Флек - комик, который живет один со своей больной матерью. Он за ней ухаживает, а и его учит, что этому миру нужно дарить улыбки и позитив, и тогда все люди так же будут относиться к тебе. Долгие годы Артур так и пытался, но каждый раз только сталкивался с человеческой жестокостью. Общество не приняло Артура и тогда он решил, что может поменять это общество, как ему захочется. Яркие костюмы, грим и улыбка, которую невозможно забыть - такой теперь постоянный образ Артура, который начал называть себя Джокером. Это именно тот весельчак, которого заслужил его мир.

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