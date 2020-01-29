Главная Новости
29 января • обновлено в 09:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости кино

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма "Джентльмены"

253
Читать материал на украинском

27 января в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера фильма "Джентльмены".

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма "Джентльмены"

Первыми ленту увидели: Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Ася Мхитарян, Катя Сильченко, Нина Васадзе, Полина Неня, Иванна Онуфрийчук, Диана Глостер, Валид Арфуш, Вита Кин, Оксана Берг, Христя Храновская, Роман Киндрачук, Ахтем Сейтаблаев, Виталина Ющенко, Маша Шубина, Илья Чичкан, Ольга Слонь, Дмитрий Заходякин, Алина Косичкина, Анастасия Даугуле, Богдан Юсипчук, Данила Подольский, Ирина Заря, Анастасия Заря, Александра Новикова, Вероника Ясинская, Алиса Купер, Алик Шпилюк и многие други е.

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма "Джентльмены"

Фото: Кирилл Авраменко

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма "Джентльмены"

Фото: Кирилл Авраменко

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма "Джентльмены"

Фото: Кирилл Авраменко

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма "Джентльмены"

Фото: Кирилл Авраменко

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма "Джентльмены"

Фото: Кирилл Авраменко

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма "Джентльмены"

Фото: Кирилл Авраменко

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма "Джентльмены"

Фото: Кирилл Авраменко

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма "Джентльмены"

Фото: Кирилл Авраменко

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма "Джентльмены"

Фото: Кирилл Авраменко

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма "Джентльмены"

Фото: Кирилл Авраменко

О фильме:

Микки Пирсон, выпускник Оксфордского университета, создал прибыльную бизнес-империю и открыл несколько филиалов производства марихуаны в Лондоне. Схема получилась очень удачной. Заработав денег. Микки решает продать нелегальный бизнес влиятельным миллиардерам из США, но не все так просто, если на пути стоят настоящие джентльмены.

Украинский трейлер ""

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Джентльмены" стартует 30 января 2020г.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги