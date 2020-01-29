В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма "Джентльмены"

27 января в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера фильма "Джентльмены".

Первыми ленту увидели: Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Ася Мхитарян, Катя Сильченко, Нина Васадзе, Полина Неня, Иванна Онуфрийчук, Диана Глостер, Валид Арфуш, Вита Кин, Оксана Берг, Христя Храновская, Роман Киндрачук, Ахтем Сейтаблаев, Виталина Ющенко, Маша Шубина, Илья Чичкан, Ольга Слонь, Дмитрий Заходякин, Алина Косичкина, Анастасия Даугуле, Богдан Юсипчук, Данила Подольский, Ирина Заря, Анастасия Заря, Александра Новикова, Вероника Ясинская, Алиса Купер, Алик Шпилюк и многие други е.

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

Фото: Кирилл Авраменко

О фильме:

Микки Пирсон, выпускник Оксфордского университета, создал прибыльную бизнес-империю и открыл несколько филиалов производства марихуаны в Лондоне. Схема получилась очень удачной. Заработав денег. Микки решает продать нелегальный бизнес влиятельным миллиардерам из США, но не все так просто, если на пути стоят настоящие джентльмены.

Украинский трейлер ""

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Джентльмены" стартует 30 января 2020г.

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