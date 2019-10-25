В кинотеатре "Оскар" прошла премьера фильма "Семейка Адамсов"

23 октября в кинотеатре "Оскар" (Гулливер) состоялась большая галапремьера "Семейки Адамсов".

Первыми анимацию посмотрели Людмила Барбир, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Ирина Костюк, Алена Киперман, Алена Лавренюк, Полина Неня, Ирина Кудашова, Анна Тринчер Jerry Heil, Дядя Жора с семьей, Constantine, Злата Митчелл, Алексей Душка, Сергей Лященко, Ирина Заря, Михаил Кукуюк, Геннадий Попенко, Александра Новикова, Екатерина Кистень и многие другие гости.

О фильме

Лишь на первый взгляд они чудаки. Но это же вполне естественно – маме носить только черное, а детям изо дня в день играть на кладбище. Привычный для этой семейки ритм жизни нарушает вмешательство в их дела некой Марго Нидлер. Это телеведущая местного реалити-шоу. Она стремится построить свою идеальную вселенную, в которой Адамсам не будет места.

Мультфильм "Семейка Адамс" – новый эпизод из жизни семьи, которая живет в атмосфере вечного Хэллоуина. Впервые эти герои появились на страницах газеты The New Yorker в 1938 году. Специфическую семью придумал Чарльз Аддамс и дал ей свою фамилию. Комические эпизоды из жизни персонажей регулярно печатались на страницах до самой смерти автора в 1988 году. Герои неоднократно появлялись на экранах. Данный проект – их 19-е появление. На этот раз режиссировать проект взялись Грег Тирнан и Конрад Вернон. В оригинальной озвучке на английском языке члены семьи говорят голосами Шарлиз Терон, Хлои Грейс Морец, Оскара Айзека и других.

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