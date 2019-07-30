В кинотеатрах сети MULTIPLEX состоялась премьера фильма "Форсаж: Хоббс И ШОУ"

Драйвовая музыка, яркая фотозона, угощения и звездные гости. Так прошла премьера фильма “Форсаж: Хоббс и Шоу” в кинотеатре Multiplex в ТРЦ Lavina Mall.

Среди гостей были замечены: телеведущий Игорь Кондратюк, он впервые за долгое время появился на публике со своей семьей, Иванна Онофрийчук, телеведущая появилась в окружении финалиста "Танцев со звездами" Максима Ежова, Слава Демин, ведущий радио Люкс ФМ и блога “Слава+” пришел со своим сыном. Также посетили премьеру украинский певец, экс-участник “Шанс” Игорь Воевуцкий и участники группы “Антитела” Дмитрий Водовозов и Дмитрий Жолудь.

Гости мероприятия смогли не просто посмотреть фильм, а сполна насладиться невероятным качеством 12 канального звука и яркостью цвета, благодаря первому в Украине залу Mastercard IMAX Лазер.

Слава Демин и Мишель Сайкали Пресс-служба сети "Multiplex"

Слава Демин Пресс-служба сети "Multiplex"

Игорь Кондратюк с семьей Пресс-служба сети "Multiplex"

Мишель Сайкали Пресс-служба сети "Multiplex"

Иванна Онофрийчук Пресс-служба сети "Multiplex"

Игорь Воевуцкий Пресс-служба сети "Multiplex"

Дмитрий Жолудь Пресс-служба сети "Multiplex"

Иванна Онофрийчук, Максим Ежов Пресс-служба сети "Multiplex"

О фильме:

Действие фильма покажут опасные приключения непримиримых соперников, спасающих мир от гибели в своём фирменном стиле. “Форсаж” всегда рассказывал о спортивных авто и преступниках мчащихся на баснословной скорости, но пришло время расширить видение вселенной, и окунуться в головокружительные приключения двух отчаянных спецагентов, давно знакомых нам по предыдущим частям.

С момента первой встречи верного агента Американской дипломатической службы безопасности Хоббса (Дуэйн Джонсон) и беззаконного изгоя Шоу (Джейсон Стэтхэм), бывшего элитного британского спецназовца, они неоднократно пытались устранить друг друга. Но когда "кибергенетически" улучшенный террорист Брикстон получает контроль на био-оружием, способным нарушить хрупкий баланс сил на планете и изменить человечество до неузнаваемости, двум соперникам приходится забыть о старых обидах и объединиться в одну команду. Ми-6 обращается за помощью именно к ним, зная, что они настоящие профессионалы своего дела, и только им под силу победить Брикстона.

Хоббс и Шоу открывают новую дверь во франшизе “Форсажа”, поскольку опасность теперь грозить всему земному шару, от Лос-Анджелеса до Лондона. Деккард и Люк преодолев общие невзгоды и взаимную неприязнь, должны найти способ выкрутиться из ситуации, чтобы в очередной раз спасти мир.

На экраны фильм выходит уже с 1 августа, купить билеты можно на сайте multiplex.ua.

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