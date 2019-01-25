В Киеве устроили специальный показ легендарного фильма Спилберга

К Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января, приурочили в Киеве специальный показ знакового художественного фильма знаменитого режиссера Стивена Спилберга "Список Шиндлера" - о богача Оскаре, члене нацистской партии, который спас более тысячи ста польских евреев во время Второй мировой войны, устраивая их работать на свою посудную "Фабрику эмали".

Эта историческая кинодрама, снятая на основе реальной истории, созданная 25 лет назад по мотивам романа Томаса Кеннали "Ковчег Шиндлера".Она получила семь статуэток "Оскар" и заняла восьмое место в списке 100 лучших фильмов всех времен по версии Американского института киноискусства.

"Сила искусства, сила кино имеют чрезвычайную мощную вес в том, чтобы поддерживать память и внимание, а главное - воспроизводить масштабы нацистского преступления. Этот фильм - символ заслуженно входит в 10 знаковых фильмов мира, это фильм, который разбирают по кадрам, легендарные музыкальные темы которого трогают сердце каждого человека. Картина очень впечатляет своей человечностью, рассказывает, что при любых обстоятельствах и любой системы необходимо оставаться человеком. Народ, который помнит болезненные, трагические страницы истории, почитая их и помня всего, будет иметь будущее. А самое главное - дает надежду, что, сохраняя память, никогда не допустит агрессии по национальному признаку ", - говорит министр культуры Евгений Нищук.

"Список Шиндлера" сыграл неоценимую роль для распространения знаний о Холокосте, констатировал бывший узник Шаргородского гетто, заслуженный деятель науки и техники Украины Борис Збарко, который присутствовал на показе.

Фильм вызвал переосмысление и признание роли Праведников народов мира, которые в годы Второй мировой войны спасали евреев от уничтожения, рискуя собственной жизнью.

Заместитель посла государства Израиль в Украине Эмиль Бен Нафтали отметил, что наша страна прилагает значительные усилия для борьбы с антисемитизмом, за что израильтяне нам очень благодарны.

"И поскольку культура и образование являются самыми действенными способами борьбы с антисемитизмом, то показ в вашей стране этой ленты является очень важным", - отметил Бен Нафтали.

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