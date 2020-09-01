В Киеве стартовали съемки мистического триллера с участием американского актера. Фото

Ольга Веркалец Кино 17:30, 1.09.2020 Обновлено: 17:49, 1.09.2020

В Киеве начались съемки триллера с элементами мистики "Эгрегор", в котором главные роли сыграют американский актер Омри Роуз и украинская актриса Елена Лавренюк.

Как пишет пресс-служба Госкино, в основе сюжета – история о тайном ордене, который образует мистические Эгрегоры, чтобы получить возможность управлять сознанием человечества, а впоследствии – завладеть миром (фото смотрите ниже).

"Съемки фильма пройдут в Украине – в Киеве и Львове, а также в Польше и США, а именно в в Нью-Йорке. Релиз фильма планируется на 2021 год", – говорится в сообщении.

Начались съемки фильма "Эгрегор"
usfa.gov.ua

Отметим, что Омри Роуз – известный своим участием в фильмах "Неповиновение" (2018) и "Лига справедливости" (2017). А Елена Лавренюк снималась в фильмах "Dzidzio Контрабас" и "11 Детей из Моршина".

Фильм "Эгрегор"
usfa.gov.ua
Съемки мистического триллера "Эгрегор"
usfa.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фото со съемок комедийного боевика компании Netflix The Last Mercenary ("Последний наемник") в Киеве, где главную роль сыграет известный актер Жан-Клод Ван Дамм.

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