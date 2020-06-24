В Киеве состоялось открытие автокинотеатра "Оскар" на территории UNIT.City

В четвергом, 18 июня, сеть кинотеатров "Оскар" и билетный оператор TicketsBox запустили автокинотеатр на территории UNIT. City.

Подготовка длилась в течение месяца. Концепцию автокинотеатра было выбрано специально под условия карантина, чтобы гости имели возможность посещать сеансы максимально безопасно.

На въезде в автокинотеатра установлено фотозону Breaking Out Quarantine, имитирующий освобождение от карантинных ограничений и многомесячной самоизоляции на несколько часов.

Live -виступ DJ добавил праздничной атмосферы открытию. За несколько минут до начала сеанса гости развлеклись лазерным шоу, спроектированным на будущие здания инновационного парка.

Открытие автокинотеатра "Оскар" состоялось эксклюзивной премьерой фильма "Встретимся онлайн". Современный экран от партнеров RTM Digital поразил гостей яркой "картинкой".

Мировой бестселлер Даниэля Глаттауера, написанный в форме e - mail писем, который был переведен на 28 языков мира.

Романтическая история о Эмми и Лео, случайно встретились в интернет-сети. Между ними начались необычные переписки. Главный вопрос, который постоянно держит в напряжении: когда же незнакомцы встретятся в реальной жизни и смогут их чувства пережить эту встречу?

Во время сеанса гости могли заказать еду и напитки онлайн с ссылкой на билетах. Все блюда готовились непосредственно в кафе, расположенным на территории парка. Ну и конечно же, куда без попкорна!

Ознакомиться с сеансами и приобрести билеты можно по ссылкам здесь или здесь. :