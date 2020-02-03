В Киеве покажут биографический фильм "Мадонна. Рождение легенды" в камерной обстановке

6 февраля в Caribbean Club Concert-Hall состоится показ биографического фильма "Мадонна. Рождение легенды" и музыкальное шоу "Madonna" от Ultramarine Girls Band.

Мадонна - королева поп-музыки. На её счету миллионы пластинок и концертов, за ее плечами - миллионы преданных фанатов. Она восхищает, поражает и провоцирует. Но в 1979 году в Нью-Йорке Мадонна Луиза Чикконе была никому неизвестной танцовщицей, которая решила стать певицей. Так начался ее путь к оглушительной славе.

Биографический фильм "Мадонна. Рождение легенды" кинорежиссера Гая Гуидо снят на стыке игрового и документального кино. Он рассказывает про начало феноменальной карьеры поп-иконы: от игры на барабанах в нью-йоркской группе Breakfast Club до записи первого студийного альбома.

В 1979 году Мадонна Луиза Чикконе была молодой, но очень амбициозной танцовщицей. Она знакомится с группой Breakfast Club и становится частью команды, сначала играя на барабанах, а затем - на гитаре. Ее настойчивость и целеустремленность пугает и одновременно восхищает участников группы. Но постепенно Мадонна убеждает их, что может быть вокалисткой. Так начинается непростой звездный путь Мадонны - формируется ее стиль, манера пения и поведения. Мадонна буквально делает себя сама!

Фильм снял режиссер Гай Гуидо, а участники группы Breakfast Club сыграли сами себя. Юную Мадонну сыграла Джейми Олд, а про ее феноменальное сходство с Мадонной написали все медиа.

После показа фильма состоится музыкальное шоу "Madonna" в исполнении женского коллектива Ultramarine Girls Band, который удачно сочетает коктейль из таланта, хорошего вкуса, яркой внешности и чувства стиля. В этот вечер знаменитые песни из сокровищницы мировой музыки откроют великие тайны души!

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