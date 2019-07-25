В HBO плюнули фанатам "Игры престолов" в душу из-за финала

Американский телеканал HBO не собирается переснимать финал культового сериала "Игра престолов", который массово раскритиковали фанаты.

По данным Variety, президент Кейси Блойд даже не рассматривал всерьез петицию, которую подписали поклонники ленты.

По его словам, зритель всегда будет иметь разное мнение по поводу завершения истории каждого персонажа, особенно, когда речь идет о таком масштабном проекте.

Финал "Игры престолов" Instagram@gotinsider

"В том, чтобы иметь на своем канале чрезвычайно популярное шоу, есть не так уж много минусов. И у многих людей есть свои представления о том, как оно должно закончиться. Петиция показала, что к сериалу проявляется большой интерес и даже страсть, но это не то, над чем мы серьезно задумывались", – заявил он.

Директор телеканала также не забыл похвастаться, что в рамках премии "Эмми" "Игра престолов" получила в этом году 32 номинации, что уже является признаком профессионализма всей команды. Также Блойс прокомментировал статус серии приквелов.

Дейенерис и Джон instagram/gameofthrones

"Съемка завершилась, выглядит очень хорошо. Актерский состав был потрясающим, Джейн Голдман и С. Дж. Кларксон заняты монтажом", – добавил он, пояснив, что негативная реакция на финал "Престолов" не повлиял на работу команды HBO.

"Мы сэкономили деньги на электричестве, потому никто ничего не видел", поэтому мы никак не сможем переснять". Кроме того, никто из жюри Эмми не осознавал, насколько это плохо, потому что они не смотрят телевизор, дураки", – спародировал в сети один из фанатов заявление Блойда.

Дейенерис на Севере instagram/gameofthrones

"Оказывается, все, что нужно было сделать, чтобы победить армию мертвых, – это убить Короля Ночи. Кто, блин? Господи, боже мой! Это было ужасно", " Это был плохой финальный сезон! Много вопросов осталось без ответов", – отреагировали поклонники сериала.

Как сообщал OBOZREVATEL, шестая серия финального сезона сериала "Игры престолов" с русским переводом появилась со значительной задержкой, что вызвало ажиотаж в сети. Подробнее об этом читайте по ссылке.

20 мая состоялась премьера финальной серии. Многие поклонники саги остались недовольны тем, как завершилась история. Они считают, что сценаристы недоработали и могли сделать лучше. Сразу же появилась петиция с требованием переснять весь сезон.

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