В Чехии умер обладатель "Оскара" Иржи Менцель
В Чехии 5 сентября умер обладатель премии "Оскар", известный режиссер Иржи Менцель. Ему было 82 года.
О печальной новости сообщила его жена Ольга на своей странице в Instagram. По ее словам, последние три месяца жизни для Иржи были тяжелыми.
"Спасибо тебе за каждый день, когда я могла быть с тобой. Желаю тебе хорошего облачка, как ты сам сказал", – написали в комментариях.
Отметим, что в ноябре 2017 года режиссер попал в больницу из-за менингококковой инфекции. Он перенес операцию на головном мозге и провел некоторое время в искусственной коме. После выписки Менцель передвигался в инвалидной коляске.
Иржи Менцель – автор более 20 фильмов. Наибольшую известность и популярность ему принесла лента "Поезда под пристальным наблюдением" ("Ostře sledované vlaky", 1966 года), созданная по роману Богумила Грабала. В 1967 году кинокартина как лучший иностранный фильм получила премию "Оскар".
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