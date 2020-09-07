В Чехии умер обладатель "Оскара" Иржи Менцель

В Чехии 5 сентября умер обладатель премии "Оскар", известный режиссер Иржи Менцель. Ему было 82 года.

О печальной новости сообщила его жена Ольга на своей странице в Instagram. По ее словам, последние три месяца жизни для Иржи были тяжелыми.

"Спасибо тебе за каждый день, когда я могла быть с тобой. Желаю тебе хорошего облачка, как ты сам сказал", – написали в комментариях.

Иржи Менцель с женой Ольгой, 2004 год. Instagram Olga Menzelová

Отметим, что в ноябре 2017 года режиссер попал в больницу из-за менингококковой инфекции. Он перенес операцию на головном мозге и провел некоторое время в искусственной коме. После выписки Менцель передвигался в инвалидной коляске.

Жена Иржи Менцеля сообщила о смерти мужа. Instagram Olga Menzelová

Иржи Менцель – автор более 20 фильмов. Наибольшую известность и популярность ему принесла лента "Поезда под пристальным наблюдением" ("Ostře sledované vlaky", 1966 года), созданная по роману Богумила Грабала. В 1967 году кинокартина как лучший иностранный фильм получила премию "Оскар".

Слева – обладатель премии "Оскар" Иржи Менцель. Magazín.Aktuálně.cz - Aktuálně

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