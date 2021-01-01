В Британии умер актер из сериала "Доктор Кто"
В Великобритании 1 января умер 92-летний актер Марк Иден, который боролся с болезнью Альцгеймера.
Как сообщил агент артиста, смерть наступила в пятницу рано утром в больнице. Актера госпитализировали еще в ноябре-2020, передает The Sun.
"Он умер мирно", – добавил представитель английского актера. Добавим, настоящее имя Идена – Дуглас Джон Малин.
Иден известный по роли Марко Поло в сериале "Доктор Кто". Он также сыграл Алана Брэдли в "Коронационной улице". Помимо этого, появлялся в таких фильмах и сериалах:
"Угловая комната" (1962);
"Святой" (1963);
"Проклятие темно-красного алтаря" (1968);
"Иисус из Назарета" (1977);
"Профессионалы" (1980);
"Пуаро" (1993);
"Катастрофа" (2008) и др.
Иден родился в 1928 в Лондоне, бросил школу в 14 лет и работал на ярмарке. В молодости он присоединился к труппе актеров в театре Royal Court. Снимался в кино более пятидесяти лет.
Марк Иден в молодости:
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