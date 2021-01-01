В Британии умер актер из сериала "Доктор Кто"

В Великобритании 1 января умер 92-летний актер Марк Иден, который боролся с болезнью Альцгеймера.

Как сообщил агент артиста, смерть наступила в пятницу рано утром в больнице. Актера госпитализировали еще в ноябре-2020, передает The Sun.

"Он умер мирно", – добавил представитель английского актера. Добавим, настоящее имя Идена – Дуглас Джон Малин.

Иден известный по роли Марко Поло в сериале "Доктор Кто". Он также сыграл Алана Брэдли в "Коронационной улице". Помимо этого, появлялся в таких фильмах и сериалах:

"Угловая комната" (1962);

"Святой" (1963);

"Проклятие темно-красного алтаря" (1968);

"Иисус из Назарета" (1977);

"Профессионалы" (1980);

"Пуаро" (1993);

"Катастрофа" (2008) и др.

Иден родился в 1928 в Лондоне, бросил школу в 14 лет и работал на ярмарке. В молодости он присоединился к труппе актеров в театре Royal Court. Снимался в кино более пятидесяти лет.

Марк Иден в молодости:

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