В Британии указали на недостоверность в сериале "Корона" и обратились к Netflix

Министр культуры Великобритании Оливер Дауден заявил, что стриминговый портал Netflix должен добавить в начальные титры сериала "Корона" информацию о "вымышленном сюжете".

Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам Даудена, не заставшие данных исторических событий зрители могут принять их за правду, что может нанести вред публичному образу британской монархии. Он пояснил, что пометку необходимо будет добавить к каждому эпизоду шоу. Министр запланировал напрямую обратиться с такой просьбой к Netflix.

"Это безупречно поставленное художественное произведение, но, как и в случае с другими проектами, Netflix должен был с самого начала это прояснить. Без этого объяснения целое поколение зрителей, не живших в те времена, будут принимать вымысел за правду", – заявил министр.

Мнение о необходимости показывать в "Короне" предупреждение о художественном вымысле разделяет и брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер.

"Это поможет, если в начале каждой серии будет написано: "Это вымысел, основанный на некоторых реальных событиях",– рассказал Спенсер. По мнению члена королевской семьи, в шоу много домыслов и выдумки.

Четвертый сезон "Короны" вышел на стриминг-сервисе 15 ноября. Действие происходило в период между 1977 и 1990 годами. В последнем сезоне сериала показана история принца Чарльза и принцессы Дианы. Авторы сериала утверждают, что драма основана на реальных событиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации СМИ, премьера нового сезона сериала "Корона" вызвала бурное обсуждение у королевской семьи.