В Британии стартует сериал о трех квирах и их борьбе со СПИДом

В пятницу, 22 января, на британском телеканале Channel 4 состоится премьера сериала "Это грех" о трех квир-друзьях, которые в 1981 году переехали в Лондон. В картине также затронута тема эпидемии СПИДа.

Так, режиссером драмы стал Рассел Т. Дэвис. Подробней о сериале – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте новость до конца).

Что известно о сериале "Это грех"

"Это грех" – история трех квир-друзей, которые в 1981 году переезжают из глубинки в Лондон, чтобы начать новую, свободную жизнь, не стесняясь своей ориентации. В течение десятилетия их дружба пройдет несколько испытаний, а каждый из них лично столкнется с эпидемией СПИДа.

Кадр из сериала "Это грех" ccultureca.com

В сериале сыграли такие актеры, как Олли Александер, Омари Дуглас, Лидия Уэст, Каллум Скотт Хауэллс, Нил Патрик Харрис и другие.

Кадр из сериала "Это грех" standard.co.uk

Что такое квир

Сам термин "квир" несет в себе больше политический и социальный подтекст и объединяет все гендеры и сексуальные ориентации, которые отличаются от общественного большинства. Понятие возникло именно как ответ существующим рамкам и ограничениям, а сами квир-люди себя не ассоциируют с определенным полом.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьеру нового фильма бондианы "Не время умирать" в очередной раз перенесли. Картина выйдет на экраны 8 октября 2021 года.