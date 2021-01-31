В Бразилии сняли сериал и показали украинцев как "нечистую силу"

В Бразилии вышел сериал, в жанре фэнтези под названием "Бездушные", в котором украинцев показали с мистической стороны. Дата релиза фильма состоялась в октябре 2020 года, поэтому кинолента доступна в сети.

По сюжету показывается город конца 80-х годов прошлого века, который был основан мигрантами из Украины. Сам сериал начинается с исчезновения молодой Галины в 1988 году. Когда девушка пропала, жители города праздновали Ивана Купала. В результате трагедии праздник исключили из городского календаря. Но спустя тридцать лет события повторяются.

Главная героиня сериала "Бездушные". скриншот с видео

Многих украинских зрителей удивили мистические мотивы в сериале. Так, главная героиня сериала – украинка, которая использует народные песни как заклинание. Помимо этого, в одной из сцен дети едят борщ, правда блюдо похоже больше на кровь. Школьники всегда крайне официально обращаются друг к другу – Роман, Иван.

Стоит отметить, что пока что снят первый сезон сериала. В нем десять серий, каждая длится от сорока минут до часа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сериал "Бриджертоны" установил абсолютный рекорд Netflix по количеству просмотров.