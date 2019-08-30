Ужасы политических тюрем: на ObozTV выйдет фильм ''Колония Дигнидад''

Британский остросюжетный триллер "Колония Дигнидад" ("Colonia") появится в эфире ObozTV. Он выйдет на экраны 31 августа, в субботу, в 16:00.

Эта кинолента собрала по настоящему звездный состав. Роли в "Колонии Дигнидад" исполнили такие знаменитые актеры как Эмма Уотсон, Даниэль Брюль и Мартин Вуттке.

Фильм рассказывает историю немецкого журналиста Даниэля, который был похищен в Чили тайной полицией и после невыносимых пыток отправлен в колонию "Дигнидад" - огромное поселение, которое выдает себя за благотворительную коммуну, а на самом деле является гнездом нацистов-беженцев из Третьего рейха.

Колонию возглавляет бывший офицер Вермахта, бесноватый проповедник Пауль Шефер. В "Дигнидад" легко попасть, но дороги назад нет. Здесь Даниэлю придется превратиться в раба и "материал" для бесчеловечных экспериментов. Но подвиги во имя любви осуществляют не только мужчины. Девушка Даниэля, отважная стюардесса Лена, решает спасти его. В одиночестве. Ради любимого она готова на все и даже больше. Добровольно, под видом послушницы, Лена отправляется в это страшное место.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!