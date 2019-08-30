Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости кино

Ужасы политических тюрем: на ObozTV выйдет фильм ''Колония Дигнидад''

172 Читать материал на украинском

Британский остросюжетный триллер "Колония Дигнидад" ("Colonia") появится в эфире ObozTV. Он выйдет на экраны 31 августа, в субботу, в 16:00.

Эта кинолента собрала по настоящему звездный состав. Роли в "Колонии Дигнидад" исполнили такие знаменитые актеры как Эмма Уотсон, Даниэль Брюль и Мартин Вуттке.

Фильм рассказывает историю немецкого журналиста Даниэля, который был похищен в Чили тайной полицией и после невыносимых пыток отправлен в колонию "Дигнидад" - огромное поселение, которое выдает себя за благотворительную коммуну, а на самом деле является гнездом нацистов-беженцев из Третьего рейха.

Колонию возглавляет бывший офицер Вермахта, бесноватый проповедник Пауль Шефер. В "Дигнидад" легко попасть, но дороги назад нет. Здесь Даниэлю придется превратиться в раба и "материал" для бесчеловечных экспериментов. Но подвиги во имя любви осуществляют не только мужчины. Девушка Даниэля, отважная стюардесса Лена, решает спасти его. В одиночестве. Ради любимого она готова на все и даже больше. Добровольно, под видом послушницы, Лена отправляется в это страшное место.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Эмма Уотсон
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...